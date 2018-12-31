HABER

Şırnak'ta kar nedeniyle 2 ilçede eğiteme ara verildi, 24 köy yolu kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün için bir gün ara verild.

Şırnak'ta kar nedeniyle 2 ilçede eğiteme ara verildi, 24 köy yolu kapalı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün için bir gün ara verild. 2 ilçede toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak'ta dün gece başlayıp, aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Merkezde 2, Uludere'de 3, Beytüşşebap'ta ise 19 olmak üzere toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüken, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta kar nedeniyle 2 ilçede eğiteme ara verildi, 24 köy yolu kapalıŞırnak'ta kar nedeniyle 2 ilçede eğiteme ara verildi, 24 köy yolu kapalıŞırnak'ta kar nedeniyle 2 ilçede eğiteme ara verildi, 24 köy yolu kapalı

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Bu pazar tezgahındaki ürünler, şehit aileleri ve yakınlarına ücretsizBu pazar tezgahındaki ürünler, şehit aileleri ve yakınlarına ücretsiz
Özel öğrenciler bu okulda hayatı öğreniyorÖzel öğrenciler bu okulda hayatı öğreniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyon TL sahibini buluyor!

Son dakika: Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

İranlı turistlerin gözdesi 'Cıbıltepe'

İranlı turistlerin gözdesi 'Cıbıltepe'

Araba fiyatına güvercinler görücüye çıktı

Araba fiyatına güvercinler görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.