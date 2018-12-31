Şırnak'ta kar nedeniyle 2 ilçede eğiteme ara verildi, 24 köy yolu kapalı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün için bir gün ara verild. 2 ilçede toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta dün gece başlayıp, aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Merkezde 2, Uludere'de 3, Beytüşşebap'ta ise 19 olmak üzere toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüken, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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