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Şırnak'ta kayalıklardan atlayan 200 koyun ve keçi telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan atlayan yaklaşık 200 koyun ve keçi telef olurken, 100 kadar keçi ve koyun ise mahsur kaldığı kayalıklarda köylüler tarafından kurtarıldı.

Şırnak'ta kayalıklardan atlayan 200 koyun ve keçi telef oldu

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan atlayan yaklaşık 200 koyun ve keçi telef olurken, 100 kadar keçi ve koyun ise mahsur kaldığı kayalıklarda köylüler tarafından kurtarıldı.
Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyü kırsalında 2 çoban tarafından yaklaşık 300 keçi ve koyun kayalık alana otlatmak için götürüldü. Hayvanlardan bazıları kayalık alanda atlaması üzerine diğer keçi ve koyunlarda onları takip ederek kayalıklardan atladı. Olayın yaşanmasıyla çobanlar köylülere bilgi vererek yardım istedi. Hayvanların düştüğü alana gelen köylüler, 200 keçi ve koyunun telef olduğunu gördü. Kayalıklardan mahsur kalan 100 keçi ve koyun ise köylülerin çabaları sonucu kurtarıldı.
Köylülerden Erdal Üce, saat 06.00 sıralarında kendilerine gelen telefonla durumu öğrendiklerini belirterek, "Durumu öğrenir öğrenmez buraya geldik. 200 koyun ve keçi telefon oldu. Mahsur kalan keçileri ise kurtardık" dedi. Abdurrahman Üce de, 200'e yakın koyununun telef olduğunu belirterek, mağdur olduklarına dikkat çekti.
Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine gelen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulundu.

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