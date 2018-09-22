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Şırnak'ta kayıp 2 kişinin yakılmış cesetleri bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK terör örgütü tarafından kaçırıldıklarından şüphelenilen Selman Öztunç (28) ve Übeyid Adıyaman'ın (27) yakılmış cesetleri, dün Uludere ilçesi kırsalında bulundu.

Şırnak'ta kayıp 2 kişinin yakılmış cesetleri bulundu

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK terör örgütü tarafından kaçırıldıklarından şüphelenilen Selman Öztunç (28) ve Übeyid Adıyaman'ın (27) yakılmış cesetleri, dün Uludere ilçesi kırsalında bulundu.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyünde evli ve 1 çocuk babası Selman Öztunç ve onun kız kardeşiyle nişanlı Übeyid Adıyaman, 17 Eylül Pazartesi kayıplara karıştı. PKK terör örgütü tarafından kaçırıldıklarından şüphelenilen Öztunç ve Adıyaman'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma ve incelemede, Selman Öztunç ve Übeyid Adıyaman hakkında, 'silah ve mermi ticareti' nedeniyle çeşitli tarihlerde yasal işlem yapıldığı, ayrıca ikisi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunduğu tespit edildi.
Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Uludere ilçesi kırsalındaki Kela Meme bölgesinde öldürüldükten sonra yakılan 2 erkeğe ait ceset buldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetlerin kayıp Selman Öztunç ve Übeyid Adıyaman'a ait olduğu tespit edildi. Buradaki incelemenin ardından Öztunç ve Adıyaman'ın cesetleri, Şırnak Devlet Hastanesi morguna getirildi. Otopsiden sonra Selman Öztunç ve Übeyid Adıyaman'ın cenazeleri, Pirinçli köyü mezarlığında toprağa verildi.
Öztunç ve Adıyaman'ın öldürülmesiyle ilgili jandarmanın soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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