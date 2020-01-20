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  4. Şırnak'ta kayıp Keldani çifti arama çalışmaları 10'uncu günde

Şırnak'ta kayıp Keldani çifti arama çalışmaları 10'uncu günde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65), arama çalışmaları 10’uncu günde de devam ediyor.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65), arama çalışmaları 10’uncu günde de devam ediyor.
İlçeye bağlı Kovankaya köyünde yaşayan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in anne- babası Şimuni ile Hürmüz Diril çiftinden, 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı üzerine çiftin bulunması için bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat (JAK) timleri, olay yeri inceleme ekipleri ve iz takip köpekleri insansız hava araçlarının (İHA) desteği ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı karadan ulaşımın sağlanmadığı köyde ekipler kar, tipi ve yoğun sise rağmen aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda Keldani çiftine ait bir ize henüz rastlanamadı.
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