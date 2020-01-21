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  4. Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 11'inci gün

Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 11'inci gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü.  İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap'a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni Diril ile babası Hürmüz Diril'den 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü.
İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap'a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni Diril ile babası Hürmüz Diril'den 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Çiftin yakınlarının ihbarı üzerine, bulunmaları için bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri ile olay yeri inceleme ekipleri, iz takip köpekleri ve insansız hava araçları (İHA) ile olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını 11'inci günde de sürdürdü. Bölgede 1 haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle köye karadan ulaşım sağlanamıyor. Şırnak ve Siirt'in kesiştiği noktada bulunan Kovankaya köyüne en yakın yerleşim yerinin 25 kilometre uzaklıkta olduğu, bölgede kar kalınlığının ise 1,5 metreyi aştığı belirtildi. Bölgede bulunan jandarma ekipleri, kar yağışı, tipi ve yoğun sise rağmen Diril çiftine ulaşmak için arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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