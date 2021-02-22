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Şırnak’ta keçi sürüsüne kurt saldırdı: 25 hayvan telef oldu, 15’i yaralandı

22.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde 20 yıllık çoban Hasan Dalman’ın keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı.

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde 20 yıllık çoban Hasan Dalman’ın keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Kurt saldırısı sonucu 25 keçi telef olurken, 15’i de yaralandı. Yaklaşık 50 bin liralık zararının olduğunu kaydeden Dalman, yetkililere seslenerek zararının giderilmesini istedi.
İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde ikamet eden çoban Hasan Dalman, otlanması için meraya götürdüğü küçükbaş hayvanlarını akşam olunca Güçlükonak yolu üzerindeki hayvan barınağına bıraktı. Evine giden Dalman’ın barınağı, gece vakti kurtların saldırısına uğradı. Barınakta olan 100 keçiden 25’i boğarak öldüren kurtlar, 15’ini de çeşitli yerlerinden yaraladı. Çoban Dalman, yaklaşık 50 bin liralık zararının olduğunu belirterek, zararının karşılanmasını talep etti. 9 yıldır hayvanlarını barınağa bıraktığını aktaran Dalman, "Sabah buraya gelince sürüye kurt saldırdığını gördüm. 25 keçiyi öldürmüş, bazıları da yaralı. Kurtlar boğduğu keçileri kayalıklardan atmış. 50 bin lira zararım oldu. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

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