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Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 9 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya 

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) - ŞIRNAK'ta, Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 9 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
Şırnak'ta 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 9 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Valilikte yapılan törene Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, İl Emniyet Müdür Vekili Zeki Taşkıran, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Vali Aktaş, Türk askerinin Kıbrıs'ta destansı bir mücadele ortaya koyduğunu ifade ederek, "Millet olarak hep ağır bedeller ödeyerek bugünlere başımız dik, alnımız açık gelmişiz. İşte o tarihimiz içerisinde yine bedel ödediğimiz kanımızı döktüğümüz, canımız verdiğimiz mücadelelerden biri de Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Kıbrıs'taki soydaşlarımıza oradaki ruhların uyguladığı zulmü ortadan kaldırarak oradaki soydaşlarımızın özgürlüğünü, hürriyetini ve namusunu korumak için o zaman devletimizin aldığı karar doğrultusunda 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı düzenlendi. Şırnaklı 9 hemşerimizin de içinde olduğu kahraman ordumuz destansı bir mücadele ortaya koyarak, atalarımızın bize bıraktığı oradaki vatan toprağını canı pahasına koruyarak, oraya özgürlüğü ve hürriyeti getirdiler. Gerçekten büyük bir mücadele ortaya koydular. Bizim gurur duyduğumuz ve bizden sonrakilere de gururla anlatacağımız büyük bir mücadele ortaya koydular. Ben o mücadelede, ondan önceki ve sonraki tüm vatan müdafaasında emeğini ortaya koyan, kanını döken canını veren bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize Allah'tan sağlık sıhhat diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Şırnaklı gazilere, KKTC tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verilmesiyle program son buldu.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya

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