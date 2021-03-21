HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak’ta kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Şırnak’ta kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

21.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ballı köyü mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ballı köyü mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Uludere ilçesine bağlı Ballı köyü mevkiinde meydana geldi. 21 HD 725 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Uludere Devlet Hastanesi’ne ardından da Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildiKastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto sonuçları?

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Yağmur nedeniyle Beşiktaş’ta duvar çöktü

Sokağa çıkma yasağı kurtardı: Beşiktaş'ta duvar çöktü

Son Dakika: Koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Vakaların arttığı Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika! MSB duyurdu: 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Sınırımızda 1 terörist yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.