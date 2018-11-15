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Şırnak'ta, konserin giriş bileti 'kitap' oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 17:53 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Gençlik ve Kültür Evi müzik grubu, kırsal kesimde yaşayan köy çocukları için, "Kitap getir, konsere gel" sosyal etkinlik projesi kapsamında özel bir okulda minik çocuklara konser verdi.

Şırnak'ta, konserin giriş bileti 'kitap' oldu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-ŞIRNAK Gençlik ve Kültür Evi müzik grubu, kırsal kesimde yaşayan köy çocukları için, "Kitap getir, konsere gel" sosyal etkinlik projesi kapsamında özel bir okulda minik çocuklara konser verdi. Konsere gelen çocuklar elinde bilet yerine kitap getirerek, içeri girdi.
Şırnak Gençlik ve Kültür Evi gönüllüleri, köylerdeki öğrencilere kitap toplamak için bir proje yaptı. Hazırlanan proje de gençlik evine bağlı müzik grubu okullarda konser verecek. Konsere gelen öğrenciler ise bilet yerine kitap getirecek.
GAP Gençlik ve Kültür Evi Asistanı Nazlı Altürk, köyde okuyan çocukların kitap ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Gap Gençlik Kültür Evi ile Şırnak Final okulları ile beraber sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir proje gerçekleştirmeye karar verdik. Bu yıl da biraz farklı bir kampanya yapalım istedik. Gençlik evimizin gönüllü müzik grubu var. Bir konser versinler, konsere gelmek isteyen çocuklar da kitap getirsinler. Öğrencilerimizin getirdikleri kitapları da daha sonra müzik ekibimiz ve gönüllülerimizle birlikte köy okullarını ziyaret edip köy okulundaki çocuklara hediye edeceğiz" dedi.
'HEM OKUYALIM HEM EĞLENELİM'
Görsel Sanat Öğretmeni ve projenin fikir sahibi Rıdvan Uğur da, "Gençlik ve Kültür Evi ile birlikte yaptığımız projenin sloganı şudur 'hem okuyalım, hem eğlenelim'. Kendi müzik grubumuzu oluşturup çalışmaya başladık. Ben bir öğretmen olarak eğitim camiasındaki diğer bütün öğretmen arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum gelin el ele vererek köy çocuklarına destekte bulunalım" diye konuştu.
Şırnak merkezde faaliyet gösteren özel bir okul da düzenlenen konsere gelen öğrenciler gönüllerince eğlenirken köyde bulunan arkadaşlarına da kitap desteğinde bulunmuş oldu.
FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta, konserin giriş bileti 'kitap' olduŞırnak'ta, konserin giriş bileti 'kitap' olduŞırnak'ta, konserin giriş bileti 'kitap' olduŞırnak'ta, konserin giriş bileti 'kitap' oldu

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