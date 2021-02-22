Şırnak’ta korona virüs salgınında kullanılan malzemeleri almaya giden sağlık personelleri kaza geçirdi: 4 yaralı

Korona virüs salgınında kullanılan malzemeleri tedarik etmek için kent merkezine giden araç, Şırnak-Cizre karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 4 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, Şırnak-Cizre karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere, korona virüs aşı malzemelerini almak için İdil İlçe Sağlık Müdürlüğünden çıkan personelleri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından takla attı. Kazada araçta bulunan M.A., V.T., A.D. ve M.B. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, tedavi edilen sağlık personellerini hastanede ziyaret etti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Anmal, sağlık personellerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Korona virüs salgınında kullanılan malzemeleri Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünden almaya giderken Cizre-Şırnak karayolunda kaza yaptılar. Çok şükür şu an hepsinin durumları iyi. Bir arkadaşımızın omzunda çatlak var sadece. Kendilerine ve yakınlarına çok geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum" dedi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

