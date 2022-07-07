Şırnak'ta kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kurban satıcılarını sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyardı.

Polis ekipleri, Vakıfkent mahallesi semt pazarındaki kurban satış alanında vatandaşlara hırsızlık, dolandırıcılık, tantanacılık, tırnakçılık ve sahte para gibi konularda bilgilendirme broşürleri dağıtarak uyarıcı afişler astı.

Polis memuru İrfan Kumaş, vatandaşlara emniyet tedbirlerini anlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Paranın sahte mi gerçek mi olduğu 12 farklı yöntemle anlaşılabiliyor. Bunların bazıları alet ve cihazlarla tespit ediliyor. Biz de kurban yerlerinde göz ve el yordamıyla dokunarak sahte paranın ve gerçek paranın birbirinden nasıl ayrılabileceğini anlatıyoruz. Kurban satışlarında yüklü paralar olduğu için kurban satıcıların işi aceleye getirmemelerini ve 1 yıllık emeklerinin boşa gitmemesi için paralarını yavaş ve dikkatli bir şekilde kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz."

Kurban satıcısı Selahattin Yılmaz da polis ekiplerine bilgilendirmelerden dolayı teşekkür etti.

