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Şırnak'ta lise öğrencilerinden polislere sürpriz kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:41 | Son Güncelleme

Şırnak'ta lise öğrencilerinden polislere sürpriz kutlama

Şırnak'ta okulda "kavga" ihbarına giden polis ekipleri, öğrenciler tarafından Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

Şırnak Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler için sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

Liseli bir grup öğrenci, okul bahçesinde kavga eden öğrenciler olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine 2 ekip olay yerine geldi.

Polis ekiplerini gören öğrenciler de senaryo gereği kavga etti. Grupları ayırmak için zırhlı araçlardan siren çalmaya başlayan polisler, kavgayı bırakan öğrencilerin alkış ve zılgıtlarıyla karşılaştı.

"En büyük polis bizim polisimiz" tezahüratında bulunan öğrenciler, polis ekibine Türk bayrağı ve çiçek verdi.

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ekipte yer alan polisler, sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekipte yer alan komiser yardımcısı Serdar Sebeş, "Böyle bir günde bizi bu kadar sevindirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun" ifadesini kullandı.

Okul yönetimi, öğrenciler ve polisler daha sonra okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
10 nisan polis haftası ihbar şırnak

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