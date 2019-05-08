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Şırnak'ta, Mayıs ayında kar temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde Mayıs ayında karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ta, Mayıs ayında kar temizliği

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde Mayıs ayında karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmaları drone ile görüntülendi.
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde çetin geçen kış nedeniyle karayolunda biriken kar yığınlarının temizleme çalışmaları günlerdir sürüyor. Şırnak İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin çok sayıda iş makineleriyle karayolundaki kar temizleme çalışmaları drone ile görüntülendi. Kato Dağı eteklerinde 22 gündür karayolunda kar temizleme çalışması yaptığını anlatan iş makinesi operatörü Bayar Üçe, yapılan çalışmalarla çığ tehlikesini de aza indirdiklerini söyledi. Üçe, Uludere-Beytüşşebap karayolunda çalışmaların bir süre daha devam edeceğini aktardı.
Beytüşşebap'ta oturan Mehmet Yıldız ise kış mevsiminin çetin geçtiğini ifade ederek, "Antalya'da şu an insanlar denize girerken, biz burada hala karla uğraşıyoruz" dedi.

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Şırnak'ta, Mayıs ayında kar temizliğiŞırnak'ta, Mayıs ayında kar temizliğiŞırnak'ta, Mayıs ayında kar temizliğiŞırnak'ta, Mayıs ayında kar temizliği

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