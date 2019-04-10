Burak Akyol’un yapım ve yönetmenliğini üstlendiği ve Türk askerinin kahramanlığını konu alan "Meteler" filminin özel galası Şırnak'ta yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında konuşlu Jandarma Özel Harekat Meteler Tabur'undan esinlenen filmin özel galası, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kayseri'de çekimi yapılan ve 19 Nisan'da vizyona girecek filmde Meteler timindeki 9 askerin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki kahramanlığı anlatıyor.

Filmin galasında terörle mücadelede büyük başarı sağlayan Jandarma Özel Harekat Meteler Tabur'unda görevli askerler de yer aldı.

Valisi Mehmet Aktaş yaptığı konuşmada, galanın Şırnak'ta gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Film ekibini kutlayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Film ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir sanatsal etkinliğin ilimize yapılması bizi son derece mutlu etmiştir. Ayrıca hem senaryosu hem de film kalitesini göstermiş, çok değerli bir esere de vurgu yapmaya çalışmışlar. Konusu terörle ve bölücülükle mücadele olan bir eserin galasının bu mücadelenin gerçek kahramanlarının huzurunda sergilenmesi çok anlamlı oldu."