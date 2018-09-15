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Şırnak'ta minibüs devrildi: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:38 | Son Güncelleme

Şırnak'ta minibüs devrildi: 17 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Cizre'den Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru gitmekte olan Beşir Çelebi idaresindeki 73 DD 898 plakalı yolcu minibüsü, Çığır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza yerine Cizre, İdil ve Nusaybin'den sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 17 kişi ambulanslarla Cizre ve Nusaybin'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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