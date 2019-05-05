HABER

Şırnak'ta minibüsün geçişi sırasında patlama: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Silopi ilçesinde pikniğe gidenleri taşıyan minibüsün dönüşü sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Servet Bilen'in (28) kullandığı 73 D 2001 plakalı minibüs, bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere yola çıktı. Dönüşte minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak etti.

Olayda sürücü Bilen ile 13 yaşındaki kardeşi Diyar Bilen yaşamını yitirdi.

PARTNER45 yaş küçük sevgili45 yaş küçük sevgili
Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!
Çocuklar, hayallerindeki arabaları yaptıÇocuklar, hayallerindeki arabaları yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 kardeş öldü minibüs patlama Piknik PKK şırnak terörist

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.