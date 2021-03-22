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Şırnak’ta mühimmatın patlaması sonucu ölen 2 genç için tören düzenlendi

22.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrasında, arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 genç için tören yapıldı.Şırnak’ın Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası kırsal alanında dün hayvan otlatırken arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve olay yerine sevk edilen helikopterle kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yusuf Ata ve Caner Sak’ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrasında, arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 genç için tören yapıldı.
Şırnak’ın Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası kırsal alanında dün hayvan otlatırken arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve olay yerine sevk edilen helikopterle kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yusuf Ata ve Caner Sak’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Sak ve Ata’nın cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere Yemişli köyüne uğurlandı. Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve çocukların yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, duaların okunmasının ardından Caner Sak ve Yusuf Ata’nın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Yemişli köyüne uğurlandı.
Olayla ilgili Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştı.

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