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Şırnak'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

MAHKEME salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için Şırnak'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- MAHKEME salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için Şırnak'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, dün yargılandığı mahkeme salonunda kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mursi için Şırnak'ta öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mursi'nin ölümünden Mısır yönetimini suçladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Şırnak'ta bulunan Mısırlı Muhammed Omer, Mursi'nin daha önce söylediği sözleri unutmadığını ve Mısır'a geri döndüğünde bunu hayatına uygulayacağını söyledi.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan İHH İnsani Yardım Vakfı Yöneticisi Arif Kadırhan, Mısır’ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu söyledi.

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