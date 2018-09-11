Şırnak'ta nehre giren Suriyeli kayboldu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren Suriye uyruklu genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Suriyeli Muhammed El Tamer, (22) bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu polise iletmesi üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile su altı arama kurtarma ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

