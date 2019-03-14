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Şırnak’ta öğretmen servisi kaza yaptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmen servisi ile minibüs çarpıştı, kazada 6 öğretmen yaralandı.Olay, Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yolu üzerinde yaşandı.

Şırnak’ta öğretmen servisi kaza yaptı: 6 yaralı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmen servisi ile minibüs çarpıştı, kazada 6 öğretmen yaralandı.
Olay, Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aşırı kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda, öğretmen servisi ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, serviste bulunan 6 öğretmen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, öğretmenleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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