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Şırnak’ta okul çevresinde uyuşturucu satan 11 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta polis tarafından okul ve çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta okul çevresinde uyuşturucu satan 11 kişiye gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ta polis tarafından okul ve çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce kent merkezindeki okul ve çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 171 polisin katılımıyla sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

Şırnak’ta okul çevresinde uyuşturucu satan 11 kişiye gözaltı

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