Şırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristlerin, örgütün 'sözde' Botan sahası halkla ilişkiler sorumlusu, 'Brüsk Cizre' kod adlı Yusuf Sungur ve yardımcısı olduğu belirtildi.
Valilikten, güvenlik güçlerince 20 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 'sözde' Botan saha halkla ilişkiler sorumlusu 'Brüsk Cizre' kod adlı Yusuf Sungur ve yardımcısı 'Eşref Batü' kod adlı Serbest Gün olduğunun tespit edildiği belirtildi. Her iki teröristin de Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
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