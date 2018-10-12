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Şırnak'ta öldürülen 2 terörist, PKK'nın sözde bölge sorumluları

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Küpeli Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin dün düzenlediği  operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin, örgütün sözde bölge sorumluları olduğu belirtildi.

Şırnak'ta öldürülen 2 terörist, PKK'nın sözde bölge sorumluları

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Küpeli Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin dün düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin, örgütün sözde bölge sorumluları olduğu belirtildi.
Küpeli Dağı bölgesindeki, Güneyce köyü kırsalında Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı askerleri tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen Hançer-2 operasyonunda, Zektuk Tepe bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu çıkan çatışma sonucunda öldürüldü. Çatışma bölgesinde yapılan aramalarda; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 5 adet M-16 şarjörü (dolu), 3 adet Kalaşnikof şarjörü (dolu), 1 adet Yeasu marka el telsizi, 1 adet şemsiye ele geçirildiği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, örgütün sözde Çırav Dağı takım sorumlusu 'Rezan' kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar Dağı beşli yürütme üyesi 'Mahir Botan' kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi. Askeri yetkililer, bölgedeki operasyonların aralıksız devam ettiğini aktardı.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta öldürülen 2 terörist, PKK'nın sözde bölge sorumluları

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