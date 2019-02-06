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Şırnak'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması başlatıldı.

Şırnak'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edildi. Bu kapsamda Şırnak'taki Orgeneral Edip Başer İlk ve Ortaokulu yaya geçidinde sürücüler ve yayalara yönelik eylem yapıldı. Polisler, bilgilendirdikleri sürücü ve yayalara broşür dağıttı. Ardından Vali Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, engelliler, yaşlılar, öğrenciler ve vatandaşlar yaya yolundan geçerek farkındalık oluşturdu.
'BU PROJEYLE FARKINDALIK OLUŞACAK'
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, projenin amacının trafikte yayayı önceleyerek güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirterek, "Yakın zamanda trafik kanununda çok önemli bir değişiklik yapıldı. Bu yasal değişikliğe göre polis memurunun olmadığı, trafik ışığının olmadığı ama trafik işaretlerinin veya trafik levhalarının olduğu kavşaklar, yaya geçişleri, okul önlerinde arabasıyla seyir eden bütün vatandaşlarımız her şeyden önce yavaşlamak mecburiyetindeler. O yaya geçişinde veya kavşakta bir yayanın geçtiğini görmeleri halinde her halükarda durmak zorundalar. Buradaki amaç yaya olarak seyreden vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaktır. Maalesef bu sebeple çok insanımızı kaybediyoruz. İlimizde de kötü örnekleri var. İnşallah bu proje ile yaya önceliği bilincinin tüm insanlarımız tarafından benimsenmesi sağlanacak" dedi.

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Şırnak'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasıŞırnak'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasıŞırnak'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasıŞırnak'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

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