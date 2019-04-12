Şırnak'ta otomobil dereye düştü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde birliğinden dönen uzman çavuşun kullandığı otomobil dereye düştü.

Alınan bilgiye göre, Uludere ilçesinde birliğinden dönen Uzman Çavuş Murat Semerci'nin (29) kullandığı 73 ED 140 plakalı otomobil, İnceler köyü mevkisinde şarampole yuvarlanması sonucu dereye düştü.

Yoldan geçen ve kazayı görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, sürücü Semerci'yi arama çalışması sürüyor.

