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Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 20:59 | Son Güncelleme

Şırnak’ta yediemin otoparkında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan yediemin otoparkında akşam saatlerinde yakıt tankerinden kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi.

Şırnak’ta yediemin otoparkında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan yediemin otoparkında akşam saatlerinde yakıt tankerinden kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada Jindar Şan hayatını kaybederken, İbrahim Zeyrek ve Delil Şan yaralandı. Patlamadan sonra olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye otoparkta çıkan patlamada yanan araçları söndürdü.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada, "Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi Serfa Otoparkı’nda 1 saat önce bir patlama meydana geldi. Sebebi henüz bilinmemekle birlikte olay yerinde tankerlerinde tankerlerin olması sebeiyle buna bağlı bir patlamanın gerçekleşebileceği arkadaşlarımız tarafından ön tespit olarak bizlerle paylaşıldı. Olay anında 1’i ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Diğerlerinin hayati tehlikeleri yok. Tedavileri devam ediyor. 1 vatandaşımız tedbiren sevk edilecek. Vatandaşlarımıza, iş yeri sahibine geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı
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