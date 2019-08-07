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Şırnak'ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 23:58 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta Yediemin Otoparkı'nda, araçtan ayrı bulunan yakıt tankerinden kaynaklandığı düşünülen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta Yediemin Otoparkı'nda, araçtan ayrı bulunan yakıt tankerinden kaynaklandığı düşünülen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Otoparkta araçsız halde bulunan yakıt tankerinden kaynaklandığı sanılan patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada otopark işletmecisi Mustafa Şan'ın oğlu Jindar Şan (18) ile yakınları İbrahim Zeyrek ve Delil Şan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye otoparkta patlama sonrası çıkan yangında alev alan araçları söndürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Jindar Şan kurtarılamadı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sebebi henüz bilinmemekle birlikte olay yerinde tankerlerin olması sebebiyle buna bağlı bir patlamanın gerçekleşebileceği arkadaşlarımız tarafından ön tespit olarak bizlerle paylaşıldı. Olay anında 1'i ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Diğerlerinin hayati tehlikeleri yok. Tedavileri devam ediyor. 1 vatandaşımız tedbiren sevk edilecek. Vatandaşlarımıza, iş yeri sahibine geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

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