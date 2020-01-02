HABER
  4. Şırnak'ta 'Pençe-3' şehitleri için tören

Şırnak'ta 'Pençe-3' şehitleri için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 23:45 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen 'Pençe-3' Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli erler Ayhan Çam (24) ve Berkay Işık (25), Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.  Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şırnak'ta 'Pençe-3' şehitleri için tören

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK (DHA) - IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen 'Pençe-3' Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli erler Ayhan Çam (24) ve Berkay Işık (25), Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı naaşları katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konulan şehit Çam'ın naaşı Çorum'a, Işık'ın naaşı ise İstanbul'a gönderildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
İstanbul'a şehit ateşi düştüİstanbul'a şehit ateşi düştü
Libya tezkeresine dünyadan tepkiler: Trump Erdoğan'ı aradı, 'Dış müdahaleler işi karıştırıyor' dediLibya tezkeresine dünyadan tepkiler: Trump Erdoğan'ı aradı, 'Dış müdahaleler işi karıştırıyor' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de korkutan yangın! 2 katlı ahşap ev küle döndü

2 katlı ahşap ev küle döndü!

2 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu! 24 saat sürecek

Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu! 24 saat sürecek

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Eşini yatakta başka kadınla yakalayınca... 'Hepsini yakacağım'

Kayseri'de seyyar satıcı, aracında ölü olarak bulundu

Görür görmez ekiplere haber verdi! İki saat sonra fark edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.