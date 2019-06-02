HABER

Şırnak'ta 'PKK kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 21:57 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandıkları 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandıkları 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi.  Güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışma kapsamında Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait büyük çaplı barınma alanları olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak)(DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandıkları 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandıkları 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışma kapsamında Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait büyük çaplı barınma alanları olduğu bilgisine ulaşıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla bugün 'Şehit Jandarma Astsubay Kademeli Çavuş Hayati Bilgin 2019-1 Operasyonu' düzenlendi.

Operasyonda güvenlik güçlerince 3 katlı mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaranın bölücü terör örgütü mensupları tarafından 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandırıldığı, girişten ilk kata 70 metrelik bir tünel ile ulaşıldığı, her bir katının tavan yüksekliğinin 8 metre, genişliğinde olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerine mağarada yapılan aramada, 100 kitaptan oluşan kütüphane, uyku tulumu, 7 çadır, sanayi tipi fırın ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı mağara kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)
Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklamaSakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sürücülere önemli uyarı

Süleyman Soylu'dan önemli uyarı

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Korkunç olay! Küfürlü konuştukları için uyarınca...

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Suriyelilerin bayram yolculuğu! 4 yılda tam 400 bin...

İstanbul Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.