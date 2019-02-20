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Şırnak'ta PKK operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 22:02 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik merkez ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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