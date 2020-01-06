Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

