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Şırnak'ta PKK'dan hain saldırı: 2 şehit, 1 yaralı (3) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ta, Küpeli Dağı bölgesinde düzenlenen operasyondaki askerlerin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta, Küpeli Dağı bölgesinde düzenlenen operasyondaki askerlerin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.
​Küpeli (Gabar) Dağı'ndaki Görmeç köyü bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine yönelik terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristler, yola önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle bölgeden alınarak, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Şırnak Valiliği'nden terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 12.20'de, merkez ilçeye bağlı Görmeç köyü kırsalında, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda, Gabar Dağı Geverkaya Tepe bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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