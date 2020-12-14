Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. 6 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

