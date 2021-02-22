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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

22.02.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 40 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlatıldı.

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 40 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla, 28 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

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