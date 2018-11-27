HABER

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 50 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta polisin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 50 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta polisin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik merkez ve ilçelerinde belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda kent merkezinde 8, Cizre'de 18, Silopi'de 14, İdil'de 9 ve Uludere'de 1 kişi olmak üzere, toplam 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 50 gözaltı

PARTNERYatağa bağladıkları orangutanı seks kölesi yaptılarYatağa bağladıkları orangutanı seks kölesi yaptılar
Telef olan yavru köpeklere nekropsi yapılacakTelef olan yavru köpeklere nekropsi yapılacak
Tren kazasında yaralılardan 13'ü taburcu edildiTren kazasında yaralılardan 13'ü taburcu edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm haberi kahretti! 'Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlayınca...'

Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlamıştı! Ölüm haberi kahretti

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kocasına komşusuyla o fotoğrafı gönderip...

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bodrum'daki evini satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı

Evini satmak istedi, kapısına gelen kağıtla kabusu yaşadı

10 yıldır gözü gibi bakıyor! Ayda 600 lira harcıyor

10 yıldır gözü gibi bakıyor! Ayda 600 lira harcıyor

İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.