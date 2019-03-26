HABER

Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski HDP ilçe başkanı ve Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1.

Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski HDP ilçe başkanı ve Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz’in de bulunduğu 7 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde KCK sözleşmesi doğrultusunda ’Özerklik ve Öz yönetim’ amaçlı oluşturulan ’Cizre Kent Meclisi’ içerisinde terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten, söz konusu meclislerin oluşturulmasında üst düzeyde yer alan ve terör örgütü adına bölgede yaşayan esnafın, iş adamlarından vergi adı altında para toplayarak örgüte finans sağlayan, sözde yargılama yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince şüphelilere ait adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski Cizre HDP ilçe başkanı ve yeni Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz, eski HDP parti üyeleri ve sözde ’Botan Saha Komutanlığı’ bölgesinde üst düzey faaliyet yürüten Abdullah Sungur ve M.Nezir Akengin isimli şahıslarında aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 7 şüpheliden eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski HDP İlçe Başkanı ve Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz, Abdullah Sungur, Abdurrahim Uğan, Mehmet Nezir Akengin ve Mustafa Çümlek tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hüseyin Y. isimli şahız adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı

PARTNERTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldıTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldı
82 yıl hapis cezası bulunan şahıs babasının evinde yakalandı82 yıl hapis cezası bulunan şahıs babasının evinde yakalandı
Hakkında 82,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü köyde yakalandıHakkında 82,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü köyde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.