Şırnak’ta PKK/KCK’nın kadın yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA’ya yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DBP Şırnak İl Eş Başkanı Ayşe Altay, DBP Merkez İlçe Eş Başkanı Nuriye Bilir ve HDP’den Cizre Belediyesi Eş Başkan adayı olan Berivan Kutlu’nun olduğu öğrenildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA içerisinde faaliyet gösteren şahısların eylem ve faaliyetlerini deşifre etme amaçlı yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 32 kişiye yönelik, sabah saat 05.00 sularında Şırnak merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında DBP Şırnak İl Eş Başkanı Ayşe Altay, DBP Merkez İlçe Eş Başkanı Nuriye Bilir ve HDP’den Cizre Belediyesi Eş Başkan adayı Berivan Kutlu’nun olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.



