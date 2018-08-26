Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Irak sınırında, ülkeye giriş yapan PKK'lı 2 terörist silahları ile yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkisinde Irak sınırından ülkeye giriş yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 PKK'lı terörist, 1 uzun namlulu silah ve 1 M16 silahı ile yakalandı.
"Mazlum Goyi" kod adlı Mazlum Kaçan ve "Kahraman" kod adlı Lezgin Yarar oldukları belirlenen teröristlerin jandarmadaki sorguları sürüyor.
Teröristlerin sözde Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu öğrenildi.
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