HABER

Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Irak sınırında, ülkeye giriş yapan PKK'lı 2 terörist silahları ile yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkisinde Irak sınırından ülkeye giriş yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 PKK'lı terörist, 1 uzun namlulu silah ve 1 M16 silahı ile yakalandı.

"Mazlum Goyi" kod adlı Mazlum Kaçan ve "Kahraman" kod adlı Lezgin Yarar oldukları belirlenen teröristlerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Teröristlerin sözde Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

PARTNERBakışları böyle yakalandı!Bakışları böyle yakalandı!
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!
Çinli geline zeybekli, Roman havalı Türk düğünüÇinli geline zeybekli, Roman havalı Türk düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak terörist

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı: PKK’nın bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

Bakanlık açıkladı: PKK’nın bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 kişi yaralandı

Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.