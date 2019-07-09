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Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 20:12 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta merada hayvan otlatan 2 çoban, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta merada hayvan otlatan 2 çoban, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çobanların, PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü belirtildi.
Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Geçitboyu Köyü'nün Herbüş Mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan 2 çobandan haber alamayan yakınları meraya indi. Çobanlar, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. PKK'lı teröristlerce infaz edildiği değerlendirilen çobanların cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede araştırma başlattı.
Bu arada görgü tanıkları, teröristlerin kaçarken ormanlık alanı ateşe verdiklerini kaydetti.

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