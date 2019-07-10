Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi (2)

VALİ AKTAŞ, ŞEHİT ÇOBANIN TAZİYESİNE KATILDI

Şırnak’ta teröristler tarafından şehit edilen çobanlardan Vali Çevik için Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde taziye kuruldu. Vali Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar ile birlikte taziye evine ziyarette bulunarak, acılı aileye başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinde konuşan Vali Aktaş, her zaman şehit ailesinin yanında olacaklarını söyledi. Vali Aktaş, terörle mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, "Askerimizin, polisimizin karşısına çıkamayan örgüt böyle masum insanları hedef almaya başladı. Allah’ın izniyle güvenlik kuvvetlerimiz en kısa sürede daha önce olduğu gibi daha önceki katliamları yapanların başına ne geldiyse yine aynı şekilde güvenlik kuvvetlerimiz bu şerefsizliği yapanlarında hesabını görecektir. Bu kan yerde kalmayacaktır. Ama bize düşen tabi ki acıyı paylaşacağız. Tabi ki ailemizin yanında olacağız. Ama bu zihniyete karşıda bir mücadele verelim. Bu kalleşliğin, bu kalleşçe düşüncenin peşinden giden bunlara destek veren bunların değirmenlerine su taşıyanlara bunları anlatalım" dedi.