HABER

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

VALİ AKTAŞ, ŞEHİT ÇOBANIN TAZİYESİNE KATILDI Şırnak’ta teröristler tarafından şehit edilen çobanlardan Vali Çevik için Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde taziye kuruldu.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi (2)

VALİ AKTAŞ, ŞEHİT ÇOBANIN TAZİYESİNE KATILDI
Şırnak’ta teröristler tarafından şehit edilen çobanlardan Vali Çevik için Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde taziye kuruldu. Vali Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar ile birlikte taziye evine ziyarette bulunarak, acılı aileye başsağlığı diledi.
Taziye ziyaretinde konuşan Vali Aktaş, her zaman şehit ailesinin yanında olacaklarını söyledi. Vali Aktaş, terörle mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, "Askerimizin, polisimizin karşısına çıkamayan örgüt böyle masum insanları hedef almaya başladı. Allah’ın izniyle güvenlik kuvvetlerimiz en kısa sürede daha önce olduğu gibi daha önceki katliamları yapanların başına ne geldiyse yine aynı şekilde güvenlik kuvvetlerimiz bu şerefsizliği yapanlarında hesabını görecektir. Bu kan yerde kalmayacaktır. Ama bize düşen tabi ki acıyı paylaşacağız. Tabi ki ailemizin yanında olacağız. Ama bu zihniyete karşıda bir mücadele verelim. Bu kalleşliğin, bu kalleşçe düşüncenin peşinden giden bunlara destek veren bunların değirmenlerine su taşıyanlara bunları anlatalım" dedi.

Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi (2)Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi (2)Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi (2)Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi (2)

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Evden 10 kamyonet çöp çıkarıldıEvden 10 kamyonet çöp çıkarıldı
Tatil sitesinin plajına 7'nci kez Mavi BayrakTatil sitesinin plajına 7'nci kez Mavi Bayrak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

Yer: Doğu Akdeniz! Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

Foto muhabirlerin gözünden 15 Temmuz!

Foto muhabirlerin gözünden 15 Temmuz!

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Metil alkolden bir ölüm haberi de Adana'dan geldi

Mersin ve Niğde'nin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.