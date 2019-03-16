HABER

Şırnak’ta PKK’nın suikastçısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 12:01 | Son Güncelleme

Yaklaşık iki yıl önce Mersin’de kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında olan ve terör örgütü üyesi olmak suçundan arama kararı bulunan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.Yaklaşık iki yıl önce şubat ayında Mersin’de üst düzey komu görevlilerine yönelik suikast girişinin failleri arasında olan ve terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan Şey kod adlı Ali Atan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık iki yıl önce Mersin’de kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında olan ve terör örgütü üyesi olmak suçundan arama kararı bulunan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yaklaşık iki yıl önce şubat ayında Mersin’de üst düzey komu görevlilerine yönelik suikast girişinin failleri arasında olan ve terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan Şey kod adlı Ali Atan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda PKK’lı teröristin, Şırnak merkeze bağlı Başağaç köyünde saklandığı tespit edildi. Bugün düzenlenen şafak operasyonu ile PKK’lı terörist Ali Atan, saklandığı evde yakalandı.
Zanlının ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
Adalar’da hırsızlık operasyonuAdalar’da hırsızlık operasyonu
Kayseri'de hileli senet çetesine 8 tutuklamaKayseri'de hileli senet çetesine 8 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.