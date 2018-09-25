Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesi Çukurlu Köyü kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühmmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Komutanlığı tarafından İdil ilçesi Çukurlu köyü kırsalında devam eden operasyonda, 1 adet RPG-11 roketatar, 120 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet pil bloğu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

