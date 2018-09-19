Şırnak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bostancı köyü Yankale mevkisinde İl Jandarma ve 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı unsurlarınca ortak operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda teröristlere ait bir AT-4 füze, bir Rus yapımı uçaksavar, 3 kalaşnikof ve bu silahlara ait 15 şarjör, 500 mekanik fünye, 450 elektrikli fünye ve 3 askı kayışının ele geçirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum