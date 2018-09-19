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Şırnak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:09 | Son Güncelleme

Şırnak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bostancı köyü Yankale mevkisinde İl Jandarma ve 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı unsurlarınca ortak operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda teröristlere ait bir AT-4 füze, bir Rus yapımı uçaksavar, 3 kalaşnikof ve bu silahlara ait 15 şarjör, 500 mekanik fünye, 450 elektrikli fünye ve 3 askı kayışının ele geçirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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mühimmat operasyon silah şırnak terör örgütü pkk

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