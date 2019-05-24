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Şırnak'ta PKK'ya katılacaklara 'aracılık' edenlere operasyon: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, terör örgütü PKK'ya katılacaklara aracılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, HDP eski milletvekili tutuklu Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi, tutuklandı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, terör örgütü PKK'ya katılacaklara aracılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, HDP eski milletvekili tutuklu Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsala katılacak kişilere aracılık ettikleri, kurye ve iş birlikçi olarak çalıştıkları, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen HDP'nin eski Şırnak Milletvekili tutuklu Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü ile Mazlum Güzel, Mehmet Demir ve Şehmus Kerçin gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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