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Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda şehit olan askerin Aydın'ın Germencik ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan askerin Aydın'daki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve askeri yetkililer, şehit Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş'un (24) Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesinde yaşayan ailesine şehadet haberini verdi.

Haber üzerine Akkuş'un babaevine Türk bayrağı asıldı.

Akkuş'un göreve 2 yıl önce başladığı öğrenildi.

Şehit için yarın ikindi namazına müteakip Ortaklar Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlenecek.

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