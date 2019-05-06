Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyon

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan askerin Aydın'daki babaevine Türk bayrağı asıldı.
Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve askeri yetkililer, şehit Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş'un (24) Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesinde yaşayan ailesine şehadet haberini verdi.
Haber üzerine Akkuş'un babaevine Türk bayrağı asıldı.
Akkuş'un göreve 2 yıl önce başladığı öğrenildi.
Şehit için yarın ikindi namazına müteakip Ortaklar Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlenecek.
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