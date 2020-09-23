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Şırnak’ta rüşvet operasyonu: 10’u polis 15 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Şırnak’ta düzenlenen rüşvet operasyonunda, 10’u polis memuru 15 kişi gözaltına alındı.Habur Kara Hudut Kapısına bağlanan karayolu üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli bazı ekiplerin rüşvet aldıkları yönünde gelen ihbarlar doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Şırnak’ta düzenlenen rüşvet operasyonunda, 10’u polis memuru 15 kişi gözaltına alındı.
Habur Kara Hudut Kapısına bağlanan karayolu üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli bazı ekiplerin rüşvet aldıkları yönünde gelen ihbarlar doğrultusunda operasyon düzenlendi. Operasyonda, rüşvet aldıkları iddia edilen 10’u polis memuru 15 kişi gözaltına alındı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin üzerinden gelip Şırnak’a bağlı Cizre ve Silopi ilçelerimizden geçerek Habur Kara Hudut Kapısına bağlanan karayolu güzergahı üzerinde muhtelif zamanlarda, özellikle ihracata yönelik sevkiyatın arttığı dönemlerde trafik yoğunluğu ve buna bağlı olarak ortalama 20-25 kilometreyi bulan tır kuyrukları oluşabilmektedir. Bu yoğunluğun oluşturduğu araç trafiğinin sevk ve idaresi esnasında, Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli bazı ekiplerimizin rüşvet aldıkları yönünde gelen ihbarlar doğrultusunda Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatılmış olup, 15 Eylülde başlatılan operasyon kapsamında 10’u polis memuru, 5’i sivil vatandaş olmak üzere toplam 15 şahıs yakalanmış, 5 polis memuru tutuklanmış, 5 polis memuru adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 5 vatandaş savcılıktan serbest bırakılmıştır. 2 vatandaşın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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