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Şırnak'ta sağlanan huzur ortamı yatırım ve üretimi artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kentte üretim yapan firma sayısı iki yılda 77'den 112'ye çıktı - Yatırımını Gaziantep'ten Cizre'ye taşıyan Hüseyin Bilgiç: - "Amacımız ABD ve Avrupa ülkelerine buradan ihracat yapmak" - Seracılık yapan Halit Saluci: - "Memlekete huzurun gelmesiyle güzel bir ortam oluştu. Daha önce Ceyhan'da bu işi yapıyordum. Huzurun gelmesiyle işimi buraya taşıdım" - Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş: - "Bölge insanı memleketine dönerek üretim yapmaya başladı. Bu son derece sevindirici bir gelişme"

EKREM PAYAN - Şırnak'ta son dönemde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yeni yatırımlar hayata geçirildi, istihdam ve üretim arttı.

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların ardından huzur ortamının tesis edildiği kentte, devlet eliyle hayata geçirilen projelerle büyük değişim ve dönüşümün yaşandı.

Daha önce çeşitli gerekçelerle başka bölgelerde yatırım yapan bazı Şırnaklılar, bu yatırımlarını doğdukları topraklara taşımaya başladı.

Kentte üretim yapan firma sayısı iki yılda 77'den 112'ye yükseldi. Bu sayede istihdam da arttı.

- "Amacımız Avrupa ülkelerine ihracat"

Gaziantep'teki yatırımını Cizre İsmail Ebul-İz Organize Sanayi Bölgesine taşıyan ve buradaki fabrikada kapı imalatı yapan Hüseyin Bilgiç, AA muhabirine, 25 kişi istihdam ettiğini söyledi.

Fabrikada günde 250 kapı üretildiğini anlatan Bilgiç, bunların iç piyasanın yanı sıra Irak'a ihraç edildiğini kaydetti. Bilgiç, "Amacımız ABD ve Avrupa ülkelerine buradan ihracat yapmak. Cizre gibi bir yerde böyle imkanlar olması güzel. İnşallah buna benzer işletmeler artar." diye konuştu.

- "Memleketimizde çalışıyoruz"

Fabrikada çalışan Başak Adlin (22), fabrikanın Cizre'de kurulmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Batı illerinde değil, memleketimizde çalışıyoruz. Kazancımla aileme de maddi katkı sunuyorum." dedi.

Özgür Taş (22) ise daha önce çalışmak için batı illerine gitmek zorunda kaldığını anlatarak, "Bu iş yeri sayesinde geçimimizi sağlıyoruz. Buna benzer işletmelerin sayısının artmasını istiyoruz. Bu sağlanırsa insanlarımız memleketinde çalışmış olur. Batıya gitme ihtiyacı hissetmez." şeklinde konuştu.

- "Huzurun gelmesiyle işimi buraya taşıdım"

Adana Ceyhan'da işlettiği serasını huzurun tesis edilmesiyle memleketi Silopi ilçesine taşıyan Halit Saluci (47), domates, biber, salatalık ve marul ürettiğini söyledi.

Saluci, ürünlerinin bir kısmını iç piyasaya sunduğunu bir kısmını ise Irak'a gönderdiğini belirtti.

Bu yıl 10 dönüm alanda 140 ton domates ürettiklerini dile getiren Saluci, ilkbaharda üretim yaptığı alanı 30 dönüme çıkaracağını kaydetti.

Saluci, şöyle konuştu:

"Şırnaklı iş adamlarımızın artık başka illerde yatırım yapmasına gerek yok, kendi memleketlerinde istihdam sağlasınlar. Huzurun tesis edilmesiyle gerçekten güzel şeylerin olmasını istiyoruz. Bunun için sadece devletin değil bizlerin de bir şeyler yapması gerekiyor."

- "Üreticileri bölgeye yatırım yapmaya bekliyoruz"

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, güvenlik güçlerince sağlanan huzur ortamıyla birlikte üreticilerin bölgeye yatırım yapmaya başladığını söyledi.

Geliş, "Huzurun olmadığı bir bölgeyi iş adamlarının tercih etmesi mümkün değil. Bölge insanı memleketine dönerek üretim yapmaya başladı. Bu son derece sevindirici bir gelişme. Üreticileri bölgeye yatırım yapmaya bekliyoruz." dedi.

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iş adamları şırnak terör saldırıları yatırım

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