Şırnak'ta sağlanan huzur üniversitenin öğrencisi sayısına yansıdı

Baz, yüksek okullarda yüzde 95 doluluğa ulaştıklarını dile getirerek, "Türkiye ortalamasının yüzde 75'lerde cereyan ettiği bir ortamda biz yüzde 95'lere ulaştık. Üniversitemizde 991 yeni kontenjan açıldı. Bunun 700 kadarı doldu. Şu an ek yerleştirmeler de devam ediyor. Onlarla birlikte bu sayının 800 olmasını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki yıllar için hazırlıklar yapıyoruz. Her yıl bin 500 öğrenci alacak şekilde bir hazırlık içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kampüste 3 bin öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Baz, bu yıl açılan bölümlerin üniversiteye talebi artırdığını belirtti.

Stantlarda bilgilendirme yapılan öğrencilere, çay, tatlı ve kolonya ikramında bulunuldu.

Eğitim döneminin ilk gününde kampüse gelen öğrenciler, üniversite yönetimi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve İl Müftülüğünce kurulan stantlarda "Bu şehirde yalnız değilsiniz, biz yanınızdayız" pankartıyla karşılandı.

Okulun ilk gününde kampüsü gezdiklerini ve öğrenci arkadaşlarıyla tanışma imkanı bulduklarını ifade eden Ekinci, "Üniversiteyi beklediğimden çok daha iyi buldum. Artık insanların Şırnak'a olan bakış açılarının değiştiğini görüyoruz. Şırnak, daha önce çok kötü düşünülen bir yerdi fakat bu kötü algı azalıyor. İnsanlar huzur içinde aileleri ile beraber gelip kampüsü gördüler." şeklinde konuştu.

- "Beklediğimden çok daha iyisini buldum"

Eğitim yılının hayırlı olmasını dileyen Birlik, "Geçen yıllarda yurtlarımız boş kalırken bu yıl öğrencilerimizden dışarıda kalanlar oldu. Huzurla birlikte üniversiteye gelen öğrencilerimiz kentte bir bacasız fabrika görevini yürütecektir." dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Rezan Birlik ise terör saldırıları nedeniyle kaybedilen öğrencilerin kentte yaşanan huzurla birlikte geri kazanıldığına işaret etti.

Üniversitelerinde ciddi bir öğrenci artışı olduğuna dikkati çeken Baz, öğrencilerin üniversitelerini tercih ettikleri için pişman olmayacağını dile getirdi.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Zeynep Akan ise kenti ve üniversiteyi beklediğinden daha iyi bulduğunu ve ayrıca kent insanının çok misafirperver olduğunu aktardı.

Van'ın Özalp ilçesinden gelen Salih Geçer de oğlunu okulun ilk günü yalnız bırakmadı.

Eşiyle üniversiteyi gezdiklerini anlatan Geçer, "Üniversite gurur verici, ben bu kadarını beklemiyordum. Şırnak gerçekten beni duygulandırdı. Yeni dönem tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

