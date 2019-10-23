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Şırnak'ta şehit 5 güvenlik korucusu için anıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 5 güvenlik korucusu için anıt yaptırıldı.

Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 5 güvenlik korucusu için anıt yaptırıldı. Anıtın açılış töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, terörle mücadelede Şırnak'ın bin 900 şehidi olduğunu ifade ederek, bu şehitlerin 794'ünün Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğunu söyledi.

İdil ilçesine bağlı Aksoy Köyü'nde, PKK'lı teröristlerin çeşitli tarihlerde düzenledikleri saldırılarda şehit olan güvenlik korucuları Mehmet Akı, Mehmet Beşir Akı, Abdulgaffar Aral, Bubi Akbaba ve Bedreddin Ani için anıt yaptırıldı. Şehitler için köy meydanında yapılan anıtın açılışı, Vali Ali Hamza Pehlivan, 23’üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İdil Kaymakamı Zafer Sağ ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ta terör örgütü PKK ile mücadelede bin 900 şehidin olduğunu, bu şehitlerin 794'ünün Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğuna dikkat çekti. Vali Pehlivan, "Bugünkü bu tablo hiç bir terör odağının bu bölgede başarılı olmadığının göstergesidir. Geleceğe umutla bakıyoruz, çünkü biz gücümüzü tarihimizden, inanç değerlerimizden milli ve manevi kaynaklarımızdan alıyoruz. Bizim inancımız ve kültürümüzde şehitlik ve gazilik gibi çok yüce mertebeler var. Bu memleketin bütün evlatları birer güneş gibidir. Belki şehit olunca bir güneş batıyor ama onun ardından binerce, milyonlarca güneş doğuyor. Bin yıldır bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz ve bu mücadele devam ediyor. Bin 900 şehidimiz var, bunların 794’ü Şırnaklı hemşerilerimiz. İşte Şırnak'ın bölgedeki bütün illerin memleketine sahip çıktığının da bir göstergesidir. Hepimiz üzerimize düşen görev ve sorumluluğunu yerine getirdiğimizde gelecek adına hiçbir kaygımız olmayacaktır. Ülkemiz, vatanımız ve devletimizle emin adımlarla yolunda yürümeye devam edecektir. Bu anıtı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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