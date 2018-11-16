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Şırnak'ta şehit asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 20:19 | Son Güncelleme

Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda meydana gelen silah kazasında şehit düşen piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda meydana gelen silah kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz için tören düzenlendi.

Şehit Kaçmaz'ın (24) naaşı, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu.

Dualar eşliğinde helallik alınmasının ardından Kaçmaz'ın cenazesi, arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu ve Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve silah arkadaşları katıldı.

Şırnak'ta süren operasyonlarda, hava topu atışı sırasında meydana gelen patlamada bir asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

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